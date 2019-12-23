Киев, 23 декабря 2019, 15:17 — REGNUM Запуск железнодорожного сообщения между Крымом и материковой Россией является противоправным, сообщили 23 декабря в пресс-службе так называемого «представительстве президента Украины в автономной республике Крым».
В представительстве считают, что Россия «грубо нарушает» территориальную целостность Украины.
Напомним, Крым вошёл в состав России весной 2014 года по итогам референдума, где воссоединение с РФ поддержало более 98% участников голосования. Отметим, что поводом для референдума стало непризнание населением Крыма нового украинского режима, который установился в результате вооружённого государственного переворота в Киеве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии железнодорожной части Крымского моста.
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