Киев, , 15:17 — REGNUM Запуск железнодорожного сообщения между Крымом и материковой Россией является противоправным, сообщили 23 декабря в пресс-службе так называемого «представительстве президента Украины в автономной республике Крым».

«Представительство также осуждает очередной несогласованный с Украиной визит 23 декабря 2019 года президента Российской Федерации В. Путина на «временно оккупированную» РФ территорию Украины», — сказано в сообщении.

В представительстве считают, что Россия «грубо нарушает» территориальную целостность Украины.

Напомним, Крым вошёл в состав России весной 2014 года по итогам референдума, где воссоединение с РФ поддержало более 98% участников голосования. Отметим, что поводом для референдума стало непризнание населением Крыма нового украинского режима, который установился в результате вооружённого государственного переворота в Киеве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии железнодорожной части Крымского моста.

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