Брюссель, , 19:22 — REGNUM Европейский союз рассматривает открытие железнодорожного движения по Крымскому мосту как «нарушение государственного суверенитета Украины». Об этом говорится в распространённом 23 декабря заявлении внешнеполитической службы ЕС.

В Брюсселе в очередной раз подчеркнули, что Евросоюз не признаёт воссоединения Крыма с Россией, и отметили, что запуск пассажирских поездов по мосту является шагом к «изоляции Крыма от Украины».

Кроме этого, в заявлении утверждается, что Крымский мост якобы «ограничивает проход судов через Керченский пролив в украинские порты Азовского моря».

Напомним, ранее сегодня президент России Владимир Путин принял участие в официальной церемонии открытия железнодорожного сообщения по Крымском мосту.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина требует согласовать с ней движение поездов по Крымскому мосту