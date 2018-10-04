Пролёт Крымского моста «ускользнул» в пролив

Симферополь, , 12:25 — REGNUM Часть железнодорожного пролёта Крымского моста упала в Керченский пролив, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По информации ФКУ «Упрдор «Тамань», во время работ в районе Тузлинской косы один из железнодорожных пролётов упал на мелководье.

«Никто не пострадал. Опоры не повреждены, несущая способность не нарушена. На место упавшего пролёта через 30−40 суток будет установлен новый», — пояснили в управлении, подчеркнув, что инцидент не повлияет на сроки сдачи проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 октября было открыто грузовое движение по Крымскому мосту.