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Пролёт Крымского моста «ускользнул» в пролив

Происшествия

Элемент железнодорожной части моста упал во время монтажных работ

Симферополь, 4 октября 2018, 12:25 — REGNUM  Часть железнодорожного пролёта Крымского моста упала в Керченский пролив, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По информации ФКУ «Упрдор «Тамань», во время работ в районе Тузлинской косы один из железнодорожных пролётов упал на мелководье.

«Никто не пострадал. Опоры не повреждены, несущая способность не нарушена. На место упавшего пролёта через 30−40 суток будет установлен новый», — пояснили в управлении, подчеркнув, что инцидент не повлияет на сроки сдачи проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 1 октября было открыто грузовое движение по Крымскому мосту.

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Крымский мост: постройка и функционирование
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