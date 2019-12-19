Керчь, Крым, , 10:55 — REGNUM 18 декабря 2019 года Ростехнадзор сообщил об окончании строительства железнодорожной части Крымского моста.

«Несколько дней назад были проведены последние выездные проверки, по результатам которых Ростехнадзор выдал заключение о соответствии (ЗОС) заказчику ФКУ Упрдор «Тамань», — сообщили в организации.

Подробности: Полностью завершено строительство железнодорожной части Крымского моста

Транспортный переход через Керченский пролив — самый протяжённый не только в России, но и в Европе. Его строительство началось в феврале 2016 года подрядчиком «Стройгазмонтаж» («СГМ») — строительной компанией Аркадия Ротенберга. Стоимость заключённого контракта составила почти 228 млрд рублей.

За время строительства было установлено 5,5 тысячи свай, 595 опор от трёх до 35 метров и использовано 688 тысяч квадратных метров асфальта. В дни пиковых нагрузок на объекте работало около 16 тысяч человек.

Президент России Владимир Путин открыл движение по Крымскому мосту 15 мая 2018 года.

«Не сомневаюсь, что у вас всё получится, и осенью вы сдадите грузовую часть, а через год — железнодорожную… По сути, на этот объект работала вся страна. Это замечательный результат, который делает Крым и Севастополь ещё сильнее, а всех нас — ещё ближе друг к другу», — подчеркнул президент.

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Во многом благодаря этому туристический поток в Крым впервые за постсоветскую историю превысил планку в семь миллионов человек, большая часть гостей попали на полуостров на своих автомобилях.

«С января по ноябрь 2019 года в Крыму отдохнуло 7,2 млн туристов. Это на 10% больше, чем в 2018 году. Из общего числа отдыхающих 28% прибыло на полуостров авиатранспортом, 57% проехали по Крымскому мосту, 15% прибыло через государственную границу РФ на участках: Армянск, Джанкой, Перекоп», — сообщили в министерстве курортов РК.

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В ночь на 1 октября 2018 года было открыто грузовое движение по мосту. С момента его запуска по ноябрь 2019 года по нему проехали восемь миллионов автомобилей. Доля автобусов среди всего потока составила 103 тысячи единиц, а количество грузовиков достигло 795 тысяч.

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Во время создания железнодорожной колеи длиной 19 км строители уложили 2,5 тысячи тонн рельсов и 38 тысяч железобетонных шпал. Помимо этого, были установлены устройства сигнализации, централизации и блокировки для управления железнодорожным движением.

Не обошлось на стройплощадке без происшествий. В октябре 2018 года часть железнодорожного пролёта моста упала в пролив во время работ в районе Тузлинской косы. В результате происшествия никто не пострадал, металлический элемент позже разрезали на части, подняли плавкраном и вывезли на берег. Спустя почти год на строительстве подхода к мосту со стороны Керчи погиб рабочий. Трагедия произошла в районе тоннеля в результате обрушения.

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На стройплощадке у Крымского моста погиб рабочий

По словам министра транспорта РФ Евгения Дитриха, мост сможет пропускать в течение суток до 94 поездов.

«Пропускная способность Крымского моста составит 47 пар пассажирских и грузовых поездов в сутки в оба направления», — отметил министр.

Годовое обслуживание железной дороги оцениваются в 287,1 млн рублей.

Подробности: Крымский мост сможет пропускать почти сто поездов в сутки — глава Минтранса

Подсчитано годовое обслуживание железной дороги Крымского моста

С 8 ноября 2019 года стартовала продажа билетов на поезда в Крым и обратно. Спустя три недели на поезда в крымском направлении было оформлено 36 тысяч 270 мест, из них «Крымская железная дорога» продала 7 тысяч 145 мест.

Перевозки из Санкт-Петербурга в Севастополь будут осуществлять с помощью пяти одноэтажных поездов. Из Москвы в Симферополь будут курсировать четыре двухэтажных железнодорожных состава.

Для участников и инвалидов Великой Отечественной войны в 2020 году в честь 75 годовщины Победы проезд в Крым сделают бесплатным.

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Ветераны Великой Отечественной войны смогут приехать в Крым бесплатно

С высокой долей вероятности Владимир Путин примет участие в открытии железнодорожного движения по Крымскому мосту, на котором до 26 декабря из-за финальных технологических работ ограничили движение транспорта. Запуск поездов между полуостровом и материковой частью России в Кремле уже назвали главным событием уходящего года. Аналогичного мнения придерживаются и в Крыму:

«Запуск железнодорожного сообщения между Крымом и материковой частью России — долгожданное для крымчан событие. Это финал грандиозного проекта, который окончательно ставит точку в вопросе интеграции полуострова в состав России», — заявил СМИ депутат Госсовета РК, политолог Владислав Ганжара.

Детали: Путин может принять участие в открытии движения поездов по Крымскому мосту

В Кремле рассказали о главном событии уходящего года

Политолог: запуск поездов — финальная точка интеграции Крыма в Россию