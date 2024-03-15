Материалы с тегом «Жозеп Боррель»
Исход конфликта на Украине разрешится в ближайшие месяцы — Боррель
В течение следующих нескольких месяцев будет решаться исход конфликта на Украине. Соответствующее предположение выдвинул глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель во время беседы с журналистами в Вашингтоне. «Именно этой весной, этим летом и до осени будет решён [исход] конфликта на Украине...
15 марта 2024
Захарова назвала слова Борреля о папе Римском пощёчиной Святому престолу
Святой Престол получил беспрецедентную пощёчину от главы евродипломатии Жозепа Борреля, который заявил Папе Римскому Франциску, что тот якобы зашёл «не в тот сад», заявила 14 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале. «Такой пощёчины от Евросоюза Святой престол не...
14 марта 2024
Боррель заявил, что папа Римский вошёл не в тот «сад»
Своим предложением приступить к переговорам об установлении мира на Украине папа Римский Франциск «залез в сад», куда его никто не звал, заявил 14 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE. «Папа залез в сад, в который его никто не звал. Я считаю, что...
новость часа
14 марта 2024
Боррель рассмотрел в конфликте на Украине признаки «звёздных войн»
Конфликт на Украине приобрёл черты «звёздных войн». Такое мнение высказал Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской радиостанции RNE. По словам главы евродипломатии, в ходе боевых действий увеличилась роль искусственного...
новость часа
14 марта 2024
Боррель пожаловался на нехватку финансирования оборонной индустрии ЕС
Оборонной индустрии Европейского союза для производства необходимого количества оружия для нужд Киева и стран — членов организации не хватает финансирования. Об этом 5 марта заявил на пресс-конференции в Брюсселе верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике...
5 марта 2024
Политолог назвал слова Борреля о конце гегемонии Запада парадоксальными
Заявление главы дипломатической службы ЕС Жозепа Борреля о том, что эпоха доминирования Запада окончательно завершилась, может указывать на пересмотр европейскими политиками всей парадигмы геополитических решений, которые они принимали в отношении других стран. Такое мнение корреспонденту ИА Регнум...
26 февраля 2024
Боррель признал конец эры глобального доминирования Запада
Эра глобального доминирования Запада окончательно завершилась после начала российской специальной военной операции на Украине и конфликта в секторе Газа. Об этом заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель в своём блоге. «Эра западного доминирования окончательно завершилась. Хотя...
26 февраля 2024
Боррель допустил исход конфликта на Украине в ближайшие месяцы
Вооружённый конфликт на Украине может в ближайшие месяцы завершиться, заявил 25 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El País. Он заявил, что Киев должен получить больше помощи со стороны Запада и призвал...
25 февраля 2024
В Киеве заявили, что ЕС до конца марта поставит ВСУ 170 тыс. боеприпасов
До конца марта Европейский союз намерен поставить Киеву 170 тыс. боеприпасов. Об этом 24 февраля сообщил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба по итогам разговора с главой евродипломатии Жозепом Боррелем в соцсети Х (ранее Twitter). По словам Кулебы, в данный момент для киевских властей абсолютный...
25 февраля 2024
Боррель раскрыл подробности 13-го пакета санкций ЕС против России
Очередной, 13-й пакет санкций Евросоюза против России затронет предприятия российского оборонного сектора и обходящие санкционные ограничения компании. Об этом 21 февраля сообщил глава европейской внешнеполитической службы Жозеп Боррель в соцсети X (ранее Twitter). Он сообщил, страны ЕС согласовали...
21 февраля 2024
Боррель заявил, что ЕС готов принять Грузию при выполнении ряда условий
Европейский союз готов принять Грузию, однако для вступления в объединение стране необходимо провести ряд реформ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Дверь Европейского союза открыта, вы должны пройти через эту открытую дверь, а проход через эту дверь, как всем известно, — это...
21 февраля 2024
Российский полковник Матвийчук согласился с прогнозом Борреля
Российский полковник в отставке военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что конфликт на Украине без поддержки стран Запада может разрешиться в течение трёх месяцев. Так он ответил на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который говорил, что ситуация на поле боя на Украине «будет...
новость часа
18 февраля 2024
Боррель рассказал, что определит победу в конфликте на Украине
Победу в боевых действиях на Украине определят беспилотники и эффективность применения искусственного интеллекта на поле боя, заявил 18 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на Мюнхенской конференции по безопасности. «Технологии определяют с невероятной скоростью результат войны. Я был...
18 февраля 2024
Боррель предположил, что конфликт на Украине будет решён за три месяца
Ситуация на поле боя на Украине будет решена в течение трёх месяцев, заявил 18 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. «Через три месяца ситуация уже будет решена на поле боя. Мы не можем больше говорить, «давайте подождём европейских...
18 февраля 2024
Боррель предложил Армении подготовиться к диалогу по безвизу
Евросоюз и Армения решили запустить работу над амбициозным расширение партнёрства, сообщил 13 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам пятого заседания Совета партнёрства ЕС — Армения. Он напомнил, что в октябре 2023 года премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал в...
13 февраля 2024
Боррель ответил на высказывания Трампа о НАТО и России
Североатлантический альянс не должен зависеть от настроения политиков, заявил на встрече министров стран ЕС глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, призвав всех быть серьёзными. Комментируя высказывания экс-президента США Дональда Трампа о НАТО и России, он отметил, что во время американской...
12 февраля 2024
Кулеба заявил о неспособности ЕС противостоять российскому ВПК
Неспособность стран Евросоюза удовлетворить потребности украинской армии в снарядах свидетельствует о том, что ЕС не может конкурировать с Россией в военной сфере, заявил глава МИД республики Дмитрий Кулеба 7 февраля на пресс-конференции после встречи с главой евродипломатии Жозепом Боррелем...
8 февраля 2024
Боррель заявил, что у ЕС нет «волшебной палочки» для помощи Украине
У Европейского союза, который опустошил запасы боеприпасов, нет «волшебной палочки» для помощи Украине. Об этом 7 февраля заявил глава внешнеполитической службы объединения Жозеп Боррель в эфире украинского телеканала «Рада». «Вам нужно больше [боеприпасов], и мы должны дать больше, но у меня нет...
8 февраля 2024
Кулеба сделал неожиданное признание о Европе
Европейский военно-промышленный комплекс не может конкурировать с российским сектором, производящим вооружения. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 7 февраля на пресс-конференции после встречи с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем...
новость часа
8 февраля 2024
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл в Киев
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Киев, сообщил во вторник, 6 февраля, депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесён в РФ в список террористов и экстремистов). «Верховный представитель ЕС по иностранным делам...
6 февраля 2024