Брюссель, 18 ноября, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Евросоюз намерен направить в Грузию «политическую миссию» для изучения ситуации в стране после выборов. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 18 ноября.

По словам верховного представителя ЕС по внешней политике и безопасности Борреля, Евросоюз обеспокоен ситуацией в Грузии. В этой связи принято решение направить туда «политическую миссию», чтобы изучить, что случилось.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества в Брюсселе.

Как сообщало ИА Регнум, в Грузии в октябре прошли выборы в парламент. Правящая партия «Грузинская мечта» получила на них почти 54% голосов. При этом оппозиция и президент Грузии Саломе Зурабишвили не признают итогов голосования и называют их сфальсифицированными.

Зурабишвили считает, что в стране начинается глубокий политический кризис, выйти из которого нужно через новые парламентские выборы, и в этом должна помочь Европа. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что призывы грузинского президента похожи на попытку государственного переворота.

Сторонники грузинского оппозиционного блока «Коалиция за перемены», протестующие против итогов парламентских выборов 17 ноября начали устанавливать палатки на проспекте Чавчавадзе, возле Тбилисского государственного университета (ТГУ).