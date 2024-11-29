Брюссель, 29 ноября, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Жителям Европы не стоит думать, что она является «центром мира», потому что это на самом деле давно не так, заявил 29 ноября Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель перед уходом со своего поста.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нас только 5% от населения мира, <…> мы утратили вес в глобальной экономике», — объяснил он свою позицию испанской радиовещательной и телевизионной корпорации RNE.

По мнению Борреля, Европа в сравнении со странами Африки, Латинской Америки или Юго-Восточной Азии потеряла влияние. Она значительно отстала в передовых отраслях, у неё слабая оборона, кроме того, в европейских странах низкая рождаемость.

Дипломат при этом считает, что конфликт на Украине должен пробудить Европу и она поднимется, чтобы «приступить к работе». Пока же он считает её положение хрупким, учитывая сложные времена, которые наступили.

Боррель ранее заявил, что 29 ноября завершает работу на посту главы европейской дипломатии. Его место займёт бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас. Полномочия перейдут к ней 1 декабря.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 28 ноября заявил, что Европа утратила независимость и подчинилась США. Она, выполняя волю Вашингтона, в ущерб себе разорвала отношения с Россией.

В октябре российский лидер также заявил, что США заставляют страны Европы портить отношения с Китаем. Он обвинил Вашингтон во втягивании европейцев в Азию через НАТО для провокаций в регионе.