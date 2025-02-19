Мадрид, 19 февраля, 2025, 14:32 — ИА Регнум. На данный момент ситуация в отношениях США и Евросоюза напоминает «несогласованный развод». Об этом 19 февраля заявил бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Marek Antoni/Global Look Press Жозеп Боррель

По мнению Борреля, американскому президенту Дональду Трампу не нравится политическая и социальная модель европейского сообщества.

«Происходит несогласованный развод между двумя берегами Атлантического океана, глубокий и идеологический развод», — заявил он в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

Экс-глава евродипломатии также предложил поставить Киеву больше вооружений и назвал грабежом заинтересованность США в редкоземельных элементах с Украины.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что основные угрозы для Европы исходят не от России и Китая, а кроются внутри неё самой. Примером этого он назвал отмену выборов в Румынии, не исключив возможность повторения подобных событий в Германии.

Трамп 15 февраля назвал блестящей речь Вэнса в Мюхене и призвал Европу быть осторожной на фоне ситуации с миграцией и преступностью. По словам Трампа, европейцы очень хорошо приняли речь вице-президента США.

Немецкий политолог Александр Рар 16 февраля предположил, что после Мюнхенской конференции по безопасности отношения между США и ЕС могут закончиться. По мнению эксперта, сообщество не станет мириться со сделкой России и США по Украине.

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 15 февраля отреагировал на выступление Вэнса на Мюнхенской конференции. Политик отметил, что Европа сегодня стала слабым и почти никому не нужным регионом, время которого ушло необратимо.