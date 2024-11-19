Брюссель, 19 ноября, 2024, 18:07 — ИА Регнум. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель 19 ноября заявил, что предложил министрам обороны стран Евросоюза потратить большую часть второго транша Украине из доходов от замороженных активов РФ на закупку вооружений для ВСУ.

Сергей Корсун ИА Регнум

Предполагается, что транш будет отправлен Украине весной 2025 года.

«Я предложил потратить большую часть этого транша на прямую закупку необходимого Украине военного оборудования», — сказал Боррель после заседания глав министерств обороны стран ЕС.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре власти Евросоюза направили 1,4 млрд евро прибыли от замороженных российских активов на приобретение вооружений для Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это воровством, которое обнулит доверие к ЕС в мире.

22 октября депутаты Европарламента одобрили предложенный Еврокомиссией механизм выделения Киеву кредита в 35 млрд евро с погашением за счёт доходов от замороженных активов России.

14 ноября Боррель, который покинет свой пост 1 декабря, призвал Евросоюз экспроприировать все замороженные активы России, а не только доходы от их реинвестирования.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что попытки западных стран изъять замороженные российские активы станут воровством и не останутся безнаказанными. Западные страны заморозили активы и валютные резервы России и пытаются подвести юридическую базу под их присвоение, но, несмотря на крючкотворство, воровство останется воровством, подчеркнул он.