Брюссель, 18 ноября, 2024, 12:01 — ИА Регнум. Главы МИД и министры обороны стран Евросоюза 18–19 ноября обсудят отмену ограничений на удары западными дальнобойными ракетами вглубь территории России, сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

John Hamilton/U. S. Army via AP/TASS

«Будет дискуссия об этом, и я надеюсь, что все министры достигнут договорённости об этом, но если нет, то каждая страна будет делать то, что сочтёт правильным», — сказал он на встрече глав МИД ЕС в Брюсселе.

Боррель подчеркнул, что он лично всегда поддерживал разрешение на удары по территории России, однако не уверен, что такое решение будет принято. Политик затронул также тему поставок Киеву вооружений через Европейский фонд мира.

«К сожалению, я уже не смогу сделать последнего предложения по Европейскому фонду мира», — отметил он.

Ранее он давал обещания, что к концу своего мандата сможет разблокировать поставки оружия более чем на €5 млрд через Еврофонд мира, однако их до сих пор блокирует Венгрия, а 1 декабря чиновник уйдёт в отставку.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times сообщила, ссылаясь на источники, что президент США Джо Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Отмечалось, что такой шаг Байдена связан с информацией о якобы присутствии сил КНДР в Курской области, что «вызвало необходимость усиления обороны украинских военных».

Вслед за этим французская газета Le Figaro написала, что власти Франции и Великобритании приняли аналогичное решение, разрешив киевскому режиму применять франко-британские дальнобойные ракеты SCALP и Storm Shadow.

Президент России Владимир Путин 12 сентября по этому поводу отметил, что речь на самом деле идёт о прямом вовлечении стран НАТО в украинский конфликт, так как полётные задания в западные дальнобойные ракетные системы могут вносить только военнослужащие альянса. Путин предупредил, что Москва будет принимать ответные меры с учётом угроз, которые будут возникать.