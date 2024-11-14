Брюссель, 14 ноября, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель, который 1 декабря покинет свой пост, сравнил США при избранном президенте Дональде Трампе с Испанией времён диктатора Франсиско Франко.

«Соединённые Штаты уже не те, какими были при (44-м президенте США Бараке) Обаме. Испания под руководством Франко тоже, например, отличалась от Испании времен (премьер-министра Филипе. — Прим. ред.) Гонсалеса», — заявил Боррель на слушаниях по вопросам европейско-американских отношений.

При этом Боррель отметил, что разница между Трампом и Франко только в том, что американского политика выбрал на должность главы государства американский народ.

Несмотря на высказанную характеристику, Боррель призвал Трампа продолжить поддерживать киевский режим.

Франсиско Франко — испанский военный и политик, регент и каудильо, который стал диктатором Испании после гражданской войны в период с 1936 по 1939 год. Франко возглавил националистические силы и правил страной до своей смерти в 1975 году, установив, по мнению некоторых историков, полуфашистский режим, основанный на авторитаризме и политических репрессиях.

Как передавало ИА Регнум, 12 ноября Боррель сообщил, что министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза обсудят 18–19 ноября предоставление Украине помощи «при любом сценарии». По словам главы евродипломатии, на встрече будут обсуждаться последствия гипотетического прекращения администрацией Трампа поддержки Украины, а также действия Евросоюза в ответ на это.