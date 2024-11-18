Брюссель, 18 ноября, 2024, 17:38 — ИА Регнум. Европейскому союзу следует выучить «язык силы», если он хочет претендовать на роль геополитического игрока. Об этом заявил глава дипломатической службы ЕС Жозеп Боррель, прибывший 18 ноября на встречу глав МИД стран сообщества в Брюсселе.

Иван Шилов ИА REGNUM

Для выработки «языка силы» европейские страны должны быть едины, в противном случае продемонстрировать силу им не удастся, отметил Боррель. Он посетовал, что сообщество может месяцами обсуждать какие-либо вопросы, например, поставки оружия Украине.

«Нельзя пытаться претендовать на то, что вы являетесь геополитическим игроком, когда обсуждения у вас длятся дни, недели и месяцы, прежде чем вы сможете действовать», — сказал Боррель.

Он выразил мнение, что из-за долгих дискуссий поставки оружия Киеву постоянно запаздывают, и призвал ЕС после его ухода «перестать спорить» и быстрее передавать вооружения.

Боррель признал, что не успеет выполнить ранее данное обещание и разблокировать поставки оружия Украине через Европейский фонд мира. Речь идёт о поставках на более чем €5 млрд, которые более года блокирует Венгрия.

С поста Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Боррель уйдёт вместе с первым составом Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Срок её полномочий истекает 1 декабря. Преемником Борреля будет бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Как сообщало ИА Регнум, член Совета Федерации, глава комитета верхней палаты парламента по международным делам Григорий Карасин заявил, что Боррель, который не раз выступал с антироссийскими призывами, войдёт в историю как «пропагандист ненависти и кровопролития».