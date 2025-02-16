Москва, 16 февраля, 2025, 17:06 — ИА Регнум. Заявления главы дипломатии Евросоюза Каи Каллас о том, что мирные жители России не погибают в результате конфликта на Украине, циничны и являются низостью. Об этом 16 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Telegram/МИД России

«Деградацию есовцев на этом посту мы наблюдаем давно. Честно говоря, думала, что [экс-главу дипломатии ЕС Жозепа] Борреля уже никто не переплюнет по цинизму и аморальности. Но, видимо, есть еще резервы низости», — написала дипломат в Telegram-канале.

Захарова выразила уверенность, что на занимаемой высокой должности Каллас не может не знать, что киевский режим совершает теракты против мирных жителей, детей, женщин, социально уязвимых групп. И обладая этими знаниями, глава дипломатии ЕС может так врать, добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Она напомнила, что на каждом брифинге приводит факты и документальные свидетельства преступлений киевского режима против российских мирных граждан ― от постоянных обстрелов гражданской инфраструктуры до системного террора ВСУ.

Захарова также обратила внимание, что последние несколько дней лидеры Евросоюза наперебой кричат, что им обязательно нужно оставить место за столом переговоров по Украине.

«Каллас подрубает их надежды под корень: как можно серьезно разговаривать с теми, кто провозгласил ложь своей официальной позицией?» — заключила дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, Каллас 15 февраля в ходе Мюнхенской конференции по безопасности заявила, что мирное население России не гибнет в украинском конфликте. По ее словам, гибнут военные на чужой территории, а не российские дети и женщины.

Посол российского МИД по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал такое заявление главы верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике русофобией. По его словам, это демонстрация патологического русофобского угара, в котором пребывает Каллас.

Такой подход главы евродипломатии делает её слепой и глухой к зверствам Вооружённых сил Украины по отношению к мирным жителям, отметил Мирошник. По его словам, позиция высокопоставленного чиновника ЕС должна получить самую жёсткую правовую оценку.