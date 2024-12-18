Баку, 18 декабря, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Евросоюзу стоит держаться подальше от Азербайджана, заявил президент этой страны Ильхам Алиев.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В интервью ВГТРК и «РИА Новости» азербайджанский лидер напомнил, что, будучи на тот момент верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности, Жозеп Боррель заявил, что Европа — это цветущий сад, а всё остальное — джунгли.

«Хочу напоследок ему ещё послать пару сигналов, хотя я говорил об этом во время одного из выступлений на COP (климатический саммит ООН, состоявшийся в ноябре 2024 года в Баку. ― Прим. ред.). Цитировал даже я Борреля. Он же сказал, что Европа — это цветущий сад, а все остальное — джунгли. А я сказал, что, если мы джунгли, держитесь от нас подальше», — заявил Алиев.

Глава государства считает, что Боррель мог бы быть хорошим министром иностранных дел при испанском диктаторе Франсиско Франко, который руководил страной в 1936–1975 годах. Сам Боррель — испанец, в 2018–2019 годах он был главой испанского МИД.

Как сообщало ИА Регнум, Жозеп Боррель занимал пост главы дипломатии ЕС с 2019 года до 1 декабря 2024 года.

В октябре 2022 года Боррель назвал Европу садом, а остальной мир — джунглями. По его словам, Европа, созданная как сад, является лучшей комбинацией политической свободы, экономической перспективы и социальной сплочённости. При этом глава евродипломатии предупредил, что джунгли могут вторгнуться в сад, поэтому его надо беречь.

Он также назвал европейцев «привилегированными людьми», заявив, что «джунгли могут нас слушать», Боррель посоветовал говорить правду, ведь этого, по его мнению, требует дипломатия, лгать нехорошо, но надо говорить при этом «не всю правду».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в сравнении Европы с садом, к которому прибег верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, не хватает некоторых уточнений: например, что сад построен путём ограбления остального мира.

МИД Объединённых Арабских Эмиратов назвал эти заявления Борреля расистскими. В ведомстве подчеркнули, что подобные высказывания способствуют ухудшению во всём мире атмосферы нетерпимости и дискриминации.