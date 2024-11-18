Брюссель, 18 ноября, 2024, 21:34 — ИА Регнум. США разрешили киевскому режиму наносить удары на 300 км вглубь территории России, заявил 18 ноября глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

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Он также заявил, что главы МИД стран Евросоюза не приняли решение об отмене ограничений на применение западного оружия для нанесения ударов вглубь территории РФ и каждая страна-член ЕС может принять такое решение самостоятельно.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября американская газета The New York Times со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что Байден впервые санкционировал применение Украиной дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российской территории. Вслед за этим французская газета Le Figaro написала, что аналогичное решение приняли власти Франции и Великобритании.

Президент России Владимир Путин 13 сентября назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с Россией, подчеркнул президент. Он отметил, что Россия будет принимать решения исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 18 ноября заявила, что ответ России в случае использования киевским режимом дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории будет адекватным и ощутимым. Использование Киевом дальнобойных ракет будет означать прямое участие в конфликте США и их сателлитов и изменит саму суть конфликта, подчеркнула Захарова.

Ситуация пока остаётся в подвешенном состоянии, официального подтверждения решения Байдена нет, западные официальные лица держат паузу, очевидно, для того чтобы посмотреть на реакцию Москвы и принять решение, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров.

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