Москва, 17 ноября, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Уходящий 1 декабря в отставку глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель войдёт в историю как «пропагандист ненависти и кровопролития». С такой характеристикой 16 ноября выступил член Совета Федерации, глава комитета верхней палаты парламента по международным делам, Григорий Карасин.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

Как отметил Карасин, глава евродипломатии неоднократно выступал с антироссийскими призывами.

«Думаю, что его не забудут и в историю он уже вошёл, но в весьма своеобразном качестве пропагандиста ненависти и кровопролития за чужой счёт», — написал сенатор в Telegram-канале.

Карасин добавил, что Боррелю история «ещё огласит свой приговор».

Боррель уходит на пенсию с 1 декабря, его сменит бывший премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Как передавало ИА Регнум, Боррель на встрече с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Киеве 11 ноября пообещал поставку Украине 1 млн снарядов до конца текущего года.

В октябре глава внешнеполитической службы ЕС заявил, что суммарный объём помощи, которую Евросоюз оказал Украине, достиг 110 млрд евро. Он также отметил, что военные траты Евросоюза на Украину составили 42 млрд евро. По его словам, к концу 2024 года этот показатель достигнет 45 млрд.

Боррель 14 октября призвал страны Евросоюза увеличивать военную помощь киевскому режиму из-за ухудшения ситуации для украинских формирований на поле боя. Ранее он заявил, что конфликт на Украине закончился бы через 15 дней, если бы Запад не помогал Киеву.