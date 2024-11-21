Брюссель, 21 ноября, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Евросоюз считает обязательными к исполнению решения Международного уголовного суда (МУС) по аресту премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галанта. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Иордании.

Администрация президента России

«ЕС принял к сведению эти решения. Они обязательны для всех участников МУС, в число которых входят страны ЕС. В Газе совершаются чудовищные преступления, для описания которых больше нет слов», — сказал он.

Боррель назвал ближневосточный конфликт катастрофой, которая создана руками людей, и заявил, что невозможно прийти к миру путём «аннигиляции гражданского населения».

Как передавало ИА Регнум, 21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта за предположительно совершённые военные преступления в секторе Газа. Кроме того, в МУС полагают, что премьер-министр и бывший глава минобороны Израиля совершили «преступления против человечности».

Судьи считают, что израильские власти использовали голод как метод ведения войны, а также намерено наносили удары по гражданскому населению и не давали оказывать помощь нуждающимся.

Президент Колумбии Густаво Петро призвал власти США исполнить предписания МУС и произвести арест израильского премьера. Колумбийский лидер также обвинил его в геноциде. Помимо этого, он призвал европейских лидеров продемонстрировать свою независимость в международной политике и выполнить требования МУС своими силами.