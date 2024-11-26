Рим, 26 ноября, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Отказ государств Европы исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху станет проявлением двойных стандартов. Об этом заявил 26 ноября руководитель дипслужбы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на заседание глав МИД Группы семи (G7).

Lev Radin/Global Look Press

«Ордер МУС — это не альтернатива: мне это нравится или мне это не нравится. Это обязательство», — цитирует его ТАСС.

Он подчеркнул, что европейские страны не могут одновременно поддерживать ордер против президента России Владимира Путина и отклонять ордер против Нетаньяху, так как европейские стандарты итак часто подвергаются критике мирового сообщества.

Однако требовать исполнения ордера от США невозможно, так как власти не подписывали Римский статут, добавил политик.

Как сообщало ИА Регнум, МУС в Гааге 21 ноября выдал ордер на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предположительно совершённые военные преступления в секторе Газа. Власти Израиля использовали голод в качестве метода ведения войны, наносили преднамеренные удары по гражданскому населению и не давали оказывать ему помощь, заявили судьи.

Американский сенатор Линдси Грэм (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) пригрозил санкциями союзникам США за возможные попытки помочь МУС арестовать Нетаньяху. При этом он не уточнил, какими бы могли быть санкции.

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль высказала мнение, что разное отношение Запада к ордеру на арест Нетаньяху, который был назван антисемитским, и к ордеру на арест Путина, который встретили аплодисментами, может привести к полному пренебрежению законами.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что для России решение МУС выдать ордер на арест Нетаньяху является ничтожным. По его словам, оно «вряд ли чему-то помогает».