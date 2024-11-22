Брюссель, 22 ноября, 2024, 15:37 — ИА Регнум. Повреждение подводных кабелей в Балтийском море не было случайностью, как и подрыв «Северного потока», заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER.

Marek Antoni Iwanczuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Это не было случайностью, как и подрыв «Северного потока». Нам нужно привыкнуть к тому факту, что такого рода критически важные инфраструктуры очень уязвимы. Мы должны принять меры для сохранения этой инфраструктуры, от которой зависит повседневная жизнь», — сказал дипломат.

При этом, говоря о неслучайности этого происшествия, Боррель не стал возлагать вину на российскую сторону.

Речь идёт о кабелях BCS East-West (соединяет Литву и Швецию) и C-Lion1 (связывает Финляндию с Германией), которые внезапно перестали функционировать соответственно 17 и 18 ноября.

Как передавало ИА Регнум, 18 ноября финская газета Ilta-Sanomat написала о повреждении, которое произошло на кабеле, связывающем Финляндию и ФРГ. Затем о неисправности кабеля C-Lion1 проинформировала пресс-служба финского государственного оператора телекоммуникационной инфраструктуры Cinia. После этой информации власти ФРГ и Финляндии начали расследование.

МИД ФРГ и Финляндии в совместном заявлении допустили, что это может быть якобы российской диверсией и частью «гибридной войны». США, в свою очередь, полагают, что работу кабелей мог нарушить несчастный случай. При этом собеседники телеканала CNN не исключили, что кабели могли повредиться вследствие контакта с якорем одного из судов. Они напомнили, что подобные происшествия происходили и ранее.