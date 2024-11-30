Брюссель, 30 ноября, 2024, 12:42 — ИА Регнум. Возвращение в Белый дом избранного президента США Дональда Трампа должно заставить Евросоюз повзрослеть. Такое мнение выразил глава дипломатии европейского объединения Жозеп Боррель, покидающий свой пост 1 декабря.

Evan Vucci/AP/TASS Дональд Трамп

«Концепция Трампа «Америка превыше всего» опасна для мира и Европы. Возвращение Трампа должно заставить Европу повзрослеть раз и навсегда», — заявил он в интервью испанской газете La Razon, опубликованном в субботу, 30 ноября.

Он добавил, что странам Евросоюза при администрации Трампа стоит действовать сообща и «не позволять разделять нас».

Как передавало ИА Регнум 14 ноября, Боррель сравнил США при Трампе с Испанией времён диктатора Франсиско Франко. При этом Боррель отметил, что разница между Трампом и Франко только в том, что американского политика выбрал на должность главы государства американский народ.

Трамп в преддверии выборов упоминал возможность ввести пошлины в размере 10 или 20% как для враждебных, так и для дружественных стран. По словам политика, необходимо ударить по европейской промышленности, заставив компании перенести производство на американскую территорию.