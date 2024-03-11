Материалы с тегом «Юрий Борисов»
Путин обсудил с Борисовым подготовку к новой миссии на МКС
Президент России Владимир Путин обсудил с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым подготовку к новой миссии на Международную космическую станцию. Об этом 11 марта сообщила пресс-служба Кремля. «Юрий Иванович, знаю, что идёт подготовка к новой миссии на МКС. Как идёт эта работа? Давайте с этого начнём»...
11 марта 2024
Глава «Роскосмоса» выступил против размещения ядерного оружия в космосе
В космосе не должно быть ядерного оружия, он должен быть принадлежащей всем территорией мира. Об этом 5 марта заявил гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов в ходе марафона «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи. «Конечно, космос должен быть свободен от...
5 марта 2024