Москва, 8 мая, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Разработка ядерной энергетической установки для российско-китайского проекта лунной станции уже начата, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Началась», — сказал глава госкорпорации, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

15 апреля Борисов в ходе лекции для учащихся, курсантов и студентов в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге заявил, что Россия может создать ядерный источник энергии для работы лунной базы, что могло бы стать одним из её серьёзных вкладов в этот совместный с Китаем проект.

Глава госкопорации уточнил, что ночь на Луне длится около 14 земных суток и работу электрических приборов в течение такого долгого времени в тени невозможно обеспечить одними солнечными батареями во время лунного дня.

Как передавало ИА Регнум, 3 мая Китай успешно запустил ракету-носитель «Чанчжэн-5 Y8» с автоматической космической станцией «Чанъэ-6», предназначенной для сбора грунта с обратной стороны Луны. Ракету запустили с космодрома Вэньчан, который находится на острове Хайнань. У «Чанъэ-6» четыре модуля — орбитальный, посадочный, взлётный и возвращаемый.