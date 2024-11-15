Москва, 15 ноября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Госкорпорация «Роскосмос» передала рассекреченное личное дело космонавта Юрия Гагарина музею в Международном детском центре «Артек». Об этом 15 ноября сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

РИА Новости

Он также рассказал российскому лидеру, что в рамках сотрудничества корпорации и центра в текущем году с его воспитанниками встретились четыре космонавта.

«Огромный, хороший музей (космонавтики в «Артеке». — Прим. ред.). Очень много связано с Юрием Алексеевичем Гагариным, он часто посещал «Артек»… Договорились, что мы будем помогать с экспонатами», — отметил Борисов.

По его словам, для «артековцев» такой подарок важен, так как они по-особенному относятся к каждой хранящейся в музее реликвии.

Как сообщало ИА Регнум, в 2025 году Международный детский центр «Артек» отметит свое 100-летие. Он был создан как пионерский лагерь в 1925 году и на протяжении всего советского периода оставался самым знаменитым детским лагерем страны. В 2014 году, после воссоединения России с Крымом, он получил статус международного детского центра. Сегодня «Артек» принимает ежегодно около 40 тыс. детей.

В 2022 году российский лидер подписал указ о праздновании 100-летия международного детского центра «Артек». В соответствии с документом, в 2025 году будут организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные к юбилею «Артека». В этих целях правительством России будет создан организационный комитет, утверждён его состав.