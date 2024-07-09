Москва, 9 июля, 2024, 16:02 — ИА Регнум. Конвейерное производство спутников в России планируется запустить в 2026 году, сообщил 9 июля журналистам глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.

РИА Новости/Сергей Казак

По словам главы Роскосмоса, конвейерное производство спутников потребует расходов в размере 60 млрд рублей, при этом «обсуждается вопрос бюджетной поддержки».

«2026 год», — заявил Борисов, отвечая на вопрос о том, когда с конвейера сойдёт первый спутник.

Он пояснил, что это будет первый этап конвейерного производства, второй начнётся в 2028 году. Серийным производством телекоммуникационных спутников будет заниматься АО «Решетнёв», космическими аппаратами дистанционного зондирования планеты — НПО им. С. А. Лавочкина.

Как сообщало ИА Регнум, Борисов 19 февраля заявил, что в России создадут конвейер для массового производства спутников до 500 кг. Глава госкорпорации пояснил, что потребуются значительные финансовые вложения, поскольку для контейнерного производства спутников нужно технологическое оборудование другого уровня. Планируются расходы в размере 50 млрд рублей.

Президент России Владимир Путин 26 октября 2023 года заявил, что необходимо наладить серийное производство спутников и нарастить численность орбитальной группировки. Это нужно сделать «в предельно сжатые сроки». Для реализации этих планов глава государства призвал максимально использовать потенциал частного бизнеса, расширив его доступ к испытательным полигонам.