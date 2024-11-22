Москва, 22 ноября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Полёт в рамках нового маршрута станции «Луна-26» к естественному спутнику Земли займёт 22 дня, сообщил 22 ноября генеральный директор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Кирилл Зыков / РИА Новости

«22 дня она будет добираться до Луны», — сказал он в беседе с журналисткой Мариной Ким.

По словам Борисова, «Луна-26» будет добираться до цели, используя сначала околоземную орбиту, а после — окололунную. Он уточнил, что речь идёт о более удлинённом пути, который снижает риски и позволяет избежать проблем, которые сопровождали полёт другой миссии — «Луны-25». Связь с предыдущей станицей прервалась.

Как сообщало ИА Регнум, первая в современной истории России автоматическая станция «Луна-25» была запущена к естественному спутнику Земли 11 августа 2023 года. Через пять дней она вышла на орбиту искусственного спутника Луны.

17 августа станция сделала первый снимок лунной поверхности. 18 августа она скорректировала окололунную орбиту для подготовки к посадке. Ожидалось, что «Луна-25» совершит мягкую посадку на лунную поверхность 21 августа в районе Южного полюса земного спутника.

19 августа «Роскосмос» проинформировал о нештатной ситуации, не позволивший станции выполнить манёвр с заданными параметрами. 20 августа госкорпорация сообщила, что космический аппарат прекратил своё существование в результате столкновения с поверхностью Луны.

10 ноября 2024 года президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук отметил, что в России есть множество идей, в том числе научные разработки по освоению Луны и дальнего космоса.