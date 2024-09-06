Москва, 6 сентября, 2024, 17:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обновил состав комиссии по стратегии развития топливно-энергетического комплекса (ТЭК), её секретарём остался Игорь Сечин, следует из указа.

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru

«Утвердить прилагаемый состав комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности», — постановил Путин.

Помимо возглавляющего структуру президента Путина и ответственного секретаря Сечина, в новый состав комиссии вошли более 50 человек, включая министра обороны Андрея Белоусова, гендиректора Роскосмоса Юрия Борисова, директор ФСБ Александр Бортников, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв, директор СВР Сергей Нарышкин, вице-премьер Александр Новак.

Указ вступает в силу со дня его подписания 6 сентября.

Прошлый состав комиссии утверждался 20 мая 2021 года. Комиссия при президенте по стратегическому развитию ТЭК и экологической безопасности была образована в 2012 году. Ответственным секретарём назначили Сечина.

Как сообщало ИА Регнум, 20 мая Путин провёл совещание по развитию топливно-энергетического комплекса. Российский лидер заявил, что экономика страны растёт, её потребности увеличиваются, но ТЭК их обеспечивает.

Во время совещания президент также поручил ускорить подготовку долгосрочной энергетической стратегии РФ.