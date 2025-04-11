Вашингтон, 11 апреля, 2025, 06:09 — ИА Регнум. Крупнейшее в Голливуде агентство талантов UTA заключило контракт с российским актёром Юрием Борисовым на сотрудничество во всех сферах деятельности. О сделке 10 апреля написал еженедельник Variety.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Актер Юра Борисов

Борисов — первый актер из России, который удостоился номинации на «Оскар». Международное признание он получил за роль Игоря в фильме Шона Бейкера «Анора».

«UTA подписало контракт с актером Юрой Борисовым», — говорится в статье еженедельника.

По словам Борисова, он был первым актером, с которым Бейкер связался до того, как сценарий «Аноры» был готов. Бейкер увидел его в фильме «Купе №6» в роли шахтера — пьяного хама в поезде.

«Он посмотрел фильм в Каннах и год спустя позвонил мне и сказал, что мы должны вместе снять его следующий фильм», — пояснил Юра Борисов изданию.

Услугами агентства UTA, по данным Variety, также пользуются актеры Тимоти Шаламе, Крис Пратт, певица Аквафина, актрисы Синтия Эриво, Фиби Уоллер-Бридж.

При этом Борисов не оставит сотрудничество с агентствами ColorCreative, Gang, Tyre, Ramer, Brown & Passman и Sunshine Sachs Morgan & Lylis.

Как сообщало ИА Регнум, Юра Борисов не получил награду на 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Он был номинирован на «Лучшую мужскую роль второго плана» за роль в «Аноре». Борисов стал первым актёром из России в списке претендентов на «Оскар». Премия досталась американцу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль».

В декабре 2024 года Борисова номинировали в той же категории на американскую премию «Золотой глобус», однако её также получил Калкин.