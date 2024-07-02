Москва, 2 июля, 2024, 18:01 — ИА Регнум. Запуск первого модуля новой Российской орбитальной станции (РОС) намечен на 2027 год, следует из генерального графика, подписанного 2 июля гендиректором «Роскосмоса» Юрием Борисовым.

Павел Бедняков/РИА Новости Макет новой российской орбитальной станции

По данным госкорпорации, график включает в себя работы по проектированию и производству модулей станции, обеспечению лётных испытаний пилотируемого транспортного корабля нового поколения, созданию объектов наземной космической инфраструктуры и ракет-носителей, а также работу научных институтов отрасли по сопровождению проекта.

Согласно «Роскосмосу», первый модуль станции планируют запустить на орбиту в декабре 2027 года. Пилотируемый пуск тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5М» запланирован на июль и октябрь 2028 года. В 2028 и 2029 годах корабли будут запущены с космодрома Байконур, а после — с Восточного. Также сообщается, что в период с 2031 по 2033 год станцию расширят за счёт стыковки двух целевых модулей.

«Ядро станции в рамках реализации федерального проекта намечается создать из выводимых на орбиту в период до 2030 года четырёх модулей: научно-энергетического, универсального узлового, шлюзового и базового», — добавили в госкорпорации.

По информации генерального графика, общий запланированный объём финансирования проекта превысит 608 млрд рублей.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин поручил включить создание и запуск малых космических аппаратов в разрабатываемый нацпроект по космическим сервисам.

В октябре 2023 года российский лидер поручил разработать национальный проект для развития отечественной индустрии космических сервисов, технологий и продуктов.

Глава государства также заявил, что в России необходимо кратно увеличить численность действующей орбитальной группировки и наладить серийное производство спутников. Путин указал на необходимость налаживания серийного производства космических аппаратов.