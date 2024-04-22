Москва, 22 апреля, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Инфраструктуру для перспективной возвращаемой ракеты-носителя «Корона» могут построить на космодроме Восточный, сообщил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов 22 апреля на открытии программы предварительной подготовки космонавтов, созданной Московским авиационным институтом (МАИ) совместно с Центром подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина.

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«Думаю, что в будущем, возможно, мы «приземлим» туда и «Корону», это ракета, которую у нас разрабатывает ГРЦ Макеева», — сказал Борисов.

Как сообщало ИА Регнум, многоразовую одноступенчатую ракету-носитель «Корона» разрабатывает Государственный ракетный центр (ГРЦ) имени академика Виктора Макеева в Челябинской области. К проекту возвращаемой ракеты с вертикальным взлётом и посадкой, приостановленному из-за нехватки средств, в ГРЦ вернулись в 2017 году.

Предполагается, что «Корона» будет доставлять в космос и возвращать на Землю грузы, а также участвовать в дозаправке и ремонте орбитальных объектов. Для запуска и посадки ракеты со стартовой массой около 300 тонн будет использоваться площадка упрощённой конструкции.

В 2023 году под Челябинском успешно прошли стендовые испытания двигательной установки ракеты, рассказал доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Сергей Ваулин изданию «Полит74». В текущем году разработчики продолжат совершенствование этой системы, работа идёт активно, отметил он.