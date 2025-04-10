Вашингтон, 10 апреля, 2025, 21:34 — ИА Регнум. Российский актёр Юрий Борисов, известный зарубежным зрителям по роли в американском фильме «Анора», подписал контракт с крупнейшим голливудским агентством United Talent Agency (UTA). Об этом 10 апреля сообщило издание Variety.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Актёр Юрий Борисов

«UTA подписало контракт с номинированным на премию «Оскар» актёром Юрой Борисовым на представительство во всех сферах», — сказано в публикации.

Из открытых источников следует, что это же агентство работало с такими звёздами, как Джонни Депп, Тим Бёртон, Кристофер Нолан, и другими деятелями мирового кинематографа. Журналисты издания назвали Борисова одним из самых известных российских актёров.

Как передавало ИА Регнум, кинокартина режиссёра Шона Бэйкера «Анора», роли в которой исполнили российские актеры Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн, получила призы в пяти номинациях американской премии «Оскар».

Юра Борисов не получил награду на 97-й церемонии вручения премии «Оскар». Он был номинирован на «Лучшую мужскую роль второго плана» за роль в «Аноре». Борисов стал первым актёром из России в списке претендентов на «Оскар». Премия досталась американцу Кирану Калкину за роль в картине «Настоящая боль».

В декабре 2024 года Борисова номинировали в той же категории на американскую премию «Золотой глобус», однако её также получил Калкин.