Москва, 5 декабря, 2024, 14:36 — ИА Регнум. Специалисты готовы увеличивать мощность и улучшать характеристики новейшей ракетной системы «Орешник», если это требуется Министерству обороны, заявил глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сколько нужно Министерству обороны, столько и сделает», — сказал Борисов, отвечая на вопрос ТАСС о том, планирует ли «Роскосмос» совершенствовать «Орешник».

Ранее Борисов заявил, что у России есть все возможности, чтобы полностью обеспечить свои войска гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Орешник».

Как сообщало ИА Регнум, о применении ракетной системы «Орешник» для удара по объекту ВПК Украины в Днепропетровске заявил вечером 21 ноября президент России Владимир Путин, выступивший с обращением к гражданам и военнослужащим. Он пояснил, что ранее в этот день и 19 ноября против РФ было применено западное дальнобойное оружие, но системы ПВО отразили атаки. Россия ответила на эти удары испытанием «Орешника» — новейшей ракетной системы средней дальности. Цель пуска была достигнута, констатировал глава государства.

Сразу после записи обращения Путин назвал заявление о применении нового ракетного комплекса «достаточно ясным и понятным». Позже он сообщил, что «Орешник» запущен в серийное производство.

Разработка «Орешника» велась в строжайшем секрете. Ракета развивает скорость около 2–3 км в секунду, что позволяет ей быть неуязвимой для всех существующих систем ПВО в мире. Эту гиперзвуковую ракету можно оснастить ядерной «начинкой», пояснили эксперты.