Москва, 5 марта, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Номинация актера Юры Борисова на премию «Оскар» за роль второго плана в фильме «Анора» вызвала повышенный интерес среди россиян к церемонии награждения. За онлайн-трансляцией из театра Dolby в Лос-Анджелесе следили в два раза больше зрителей, чем в прошлом году, согласно совместному исследованию «МегаФона» и Rutube. Российский видеохостинг проводил прямую трансляцию мероприятия.

TASS /AMPAS/ZUMA

Церемонию вручения кинонаграды можно было посмотреть также на сайте самой премии и ресурсах телеканала American Broadcasting Company (ABC). Объем мобильного трафика на Rutube в ночь проведения мероприятия вырос более чем в два раза по сравнению с прошлогодней церемонией. При этом на сайт американской кинопремии объем трафика увеличился на 13%, а на сайт ABC — на 30%.

TASS /AMPAS/ZUMA Юра Борисов с супругой Анной Шевчук

Количество уникальных пользователей, смотревших церемонию, по данным российской платформы, выросло в 2,2 раза по сравнению с «Оскаром» прошлого года. Чаще остальных за вручением премии следили зрители в возрасте от 25 до 35 лет. Пик зрительского внимания к церемонии на Rutube пришелся на самое начало премии — с 3:00 до 3:30 по московскому времени. После чего часть зрителей отключилась от трансляции. К концу мероприятия — с 6:40 до 6:45 снова был зафиксирован всплеск интереса к просмотру главного кинособытия года.

Активнее всего церемонию вручения статуэток смотрели жители Москвы, на которых пришлось 19,17% от всего числа зрителей на Rutube. На втором месте оказался Санкт-Петербург с долей в 7%, в тройку также вошла Новосибирская область (2,35%). В топ-5 регионов попали Краснодарский (1,73%) и Хабаровский края (1,65%).

Юра Борисов стал первым российским актером, номинированным на «Оскар». До этого на премию выдвигались только киноленты, шесть из которых получили статуэтки. Среди них «Война и мир» Сергея Бондарчука (1968), «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова (1980) и «Утомленные солнцем» Никиты Михалкова (1994). Последней российской лентой на текущий момент, взявшей награду американской киноакадемии, стал анимационный фильм «Старик и море» режиссера Александра Петрова (2000).