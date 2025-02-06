Москва, 6 февраля, 2025, 12:51 — ИА Регнум. К освобождённому от должности главы государственной корпорации «Роскосмос» Юрию Борисову нет претензий, такое решение — это ротация. Об этом 6 февраля заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Владимир Астапкович/РИА Новости Юрий Борисов

В ходе брифинга представитель Кремля подтвердил, что президент России Владимир Путин ранее подписал указ о назначении нового главы «Роскосмоса».

«Нет, никаких претензий к Борисову нет. Ротация производится, корпорации необходимо динамично развиваться. Поэтому происходит ротация», — отметил он в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 6 февраля Борисова освободили от должности главы «Роскосмоса». Он находился на посту главы госкорпорации с июля 2022 года, а до этого, с мая 2018 года, являлся вице-премьером РФ.

Новым гендиректором «Роскосмоса» стал Дмитрий Баканов, до этого являвшийся заместителем министра транспорта России. С 2011 года он был главой компании «Спутниковая система «Гонец» — единого оператора государственной корпорации по системам связи и ретрансляции.