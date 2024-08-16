Москва, 16 августа, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Промышленное освоение ресурсов Луны будет возможно после 2040-х годов. Такой прогноз дал гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов на форуме «Территория смыслов».

NASA/Goddard/Global Look Press

«Когда-нибудь, наверное после 40-х годов, человечество перейдёт к промышленному освоению этих ресурсов», — сказал он.

Он напомнил, что среди полезных ископаемых на Луне присутствуют в значительных количествах редкоземельные металлы и гелий. По оценке Борисова, для обеспечения энергетики добывающего оборудования и прочей техники, которую потенциально можно будет использовать в освоении спутника Земли, в России создаётся ядерная энергетическая установка для поверхности Луны.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии космической деятельности РФ заявил, что федеральный проект по развитию космической ядерной энергетики будет нацелен в том числе на изготовление средств по освоению Луны.

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать до 1 июля 2024 года национальный проект по развитию космической сферы. В качестве примера он привёл нацпроект развития беспилотных летательных систем, существенно повышающий эффективность совместных усилий по формированию нового сектора.

12 апреля Путин отметил, что в вопросе освоения космоса у России есть хорошее движение вперёд.