Москва, 18 февраля, 2025, 20:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин назначил экс-главу «Роскосмоса» Юрия Борисова своим спецпредставителем по международному сотрудничеству в области космоса. Соответствующий указ опубликован 18 февраля на официальном портале правовой информации.

Владимир Астапкович/РИА Новости Юрий Борисов

«Назначить Борисова Юрия Ивановича специальным представителем президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области космоса», — говорится в документе.

Отдельным указом глава государства освободил от этой должности исполнительного директора «Роскосмоса» по пилотируемым программам Сергея Крикалёва.

Как сообщало ИА Регнум, 6 февраля Борисова освободили от должности главы «Роскосмоса». Он находился на посту главы госкорпорации с июля 2022 года, а до этого, с мая 2018 года, являлся вице-премьером РФ.

Новым гендиректором «Роскосмоса» стал Дмитрий Баканов, до этого занимавший пост заместителя министра транспорта РФ. С 2011 года он был главой компании «Спутниковая система «Гонец» — единого оператора государственной корпорации по системам связи и ретрансляции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что к Борисову нет претензий, решение о смене руководителя «Роскосмоса» объясняется ротацией.