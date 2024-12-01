Москва, 1 декабря, 2024, 13:38 — ИА Регнум. У России на сегодняшний день есть все возможности для полного обеспечения своих войск новейшими гиперзвуковыми баллистическими ракетами «Орешник». Об этом 1 декабря заявил гендиректор государственной корпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

Максим Блинов/РИА Новости Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов

По словам Борисова, в последние два года госкорпорация кратно увеличила производство высокоточного оружия.

«Что касается «Орешника», у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить Министерство обороны, скажем так, в нужном количестве», — сказал он в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.

Как сообщало ИА Регнум, 21 ноября российские военные нанесли удар по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске. На следующий день президент РФ Владимир Путин заявил, что это было сделано в ответ на удары по России западными дальнобойными ракетами, что невозможно без участия иностранных специалистов. Глава государства уточнил, что конфликт теперь приобрёл глобальный характер, и добавил, что Россия продолжит проведение испытаний «Орешника», в том числе в зоне военных действий.

Российский лидер 28 ноября рассказал, что десятки саморазделяющихся боевых блоков новой ракеты могут атаковать цель со скоростью до 10 Махов (около 3 км/с), а температура поражающих элементов доходит до 4 тыс. градусов. Путин добавил, что всё, что находится в эпицентре взрыва «Орешника», превращается в пыль.

Позднее в этот же день американский экономист, профессор Ричард Вольф заявил, что Запад был поражён применением Россией «Орешника», и сравнил это событие с запуском Советским Союзом на орбиту первого искусственного спутника Земли. Эксперт уточнил, что это совершенно новая технология, представляющая собой совершенно новый тип российских ракет.