Материалы с тегом «Википедия»
В Госдуме назвали причину возможной блокировки «Википедии» в России
В России могут заблокировать «Википедию» по новому закону о запрете популяризации VPN-сервисов. Об этом 3 марта заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram-канале. «Википедию» могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN»...
3 марта 2024
Мединский предложил скопипастить «Википедию»
Чтобы не плодить сущности, «Википедию» можно просто скопировать для портала «Знание. Вики». Об этом 15 февраля заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, выступая на заседании российского общества «Знание». Он отметил, что в «Википедии» около 70 миллионов статей на русском языке, поэтому при...
15 февраля 2024
В Госдуме предложили убрать «Википедию» из результатов поиска
Из результатов поиска нужно убрать «Википедию», которая превратилась в оружие информационной войны против России. Об этом 29 октября заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в своём Тelegram-канале. Горелкин заявил, что поддерживает решение «Роскомнадзора» убрать из результатов поиска сайты зарубежных...
29 октября 2023
В Общественной палате призвали поставить «Википедию» на место
В настоящее время интернет-энциклопедия «Википедия» не препятствует появлению фейков и никакой правды там дать невозможно, считает Александр Малькевич, первый заместитель председателя Комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ. Об этом он заявил 15 августа...
15 августа 2023
В Госдуме призвали применить к Wikimedia более жёсткие меры, чем штрафы
Власти РФ должны применить к Wikimedia более жёсткие системные меры, нежели штрафы, поскольку этот ресурс снова и снова игнорирует требования законодательства, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов. Об этом он заявил 15 августа корреспонденту ИА Регнум. Ранее...
15 августа 2023
В России анонсировали появление ещё одного аналога «Википедии»
В России появится аналог «Википедии», который будет называться «Рувики». Об этом 24 мая сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в своём Telegram-канале. «Объявлено о создании аналога «Википедии»… желаю «Рувики» успехов и буду внимательно следить за развитием этого проекта», — написал Горелкин. Он...
24 мая 2023
В России «Википедию» оштрафовали за отказ удалить фейк об СВО
Американскую компанию Wikimedia Foundation 20 апреля московский суд оштрафовал за отказ удалить ложную информацию о спецоперации. Штраф составляет полтора миллиона рублей. Решение о штрафе вынесено судьёй мирового судебного участка в Москве за отказ удалить информацию о боях за Ахтырку (Сумская...
20 апреля 2023
Минцифры: «Википедию» пока блокировать не планируем
Планов по блокировке «Википедии» в России пока нет, сообщил 18 апреля журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. «Пока «Википедию» мы не блокируем, пока в планах такого нет», — заявил глава Минцифры. Председатель Совета при президенте по развитию...
18 апреля 2023
Фонд Wikimedia оштрафовали за неудаление видео о зацепинге
Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia на 800 тысяч рублей за неудаление видео о зацепинге из «Википедии», сообщили 18 апреля РИА Новости. «Wikimedia Foundation, Inc [НКО, одним из проектов которой является «Википедия»] признана виновной в совершении...
18 апреля 2023