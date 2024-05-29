Москва, 29 мая, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Всероссийское соревнование по искусственному интеллекту, финал которого прошёл 28 мая в Российском госуниверситете имени А. Н. Косыгина, выиграли команды AdequacyOFF Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского из Санкт-Петербурга и Feature_88 из Краснодарского высшего военного училища им. С. М. Штеменко, сообщили в пресс-службе Российского общества «Знание».

Иван Шилов ИА Регнум

Эти команды стали лучшими из более чем 300 участников со всей России. В финал «Знание. Вики» вышли 14 команд из семи российских регионов. Санкт-Петербург оказался на первом месте по количеству команд. В финал также вышли команды из Москвы, Московской, Тверской, Самарской, Кемеровской областей и Кубани.

В финале команды представили работы в четырёх тематических треках. Участники хакатона продемонстрировали знания и навыки в анализе и экспертизе содержания, качества и достоверности текста и в проверке актуальности источников информации.

Отмечается, что ИТ-решения всех команд-финалистов будут использованы для развития энциклопедии «Знание. Вики».

Главным призом для пяти лучших участников финала стала возможность поступления на бюджетное обучение в магистратуру Института информационных технологий и цифровой трансформации РГУ имени А. Н. Косыгина. Также команды-победители пригласят к участию в форуме «Знание. Вики» в Центре знаний «Машук».

Церемонию награждения победителей открыли ректор РГУ Валерий Белгородский, советник гендиректора по научно-техническому развитию ФГУП «ГРЧЦ» Евгения Рыжова и первый замгендиректора общества «Знание» Дмитрий Рыбальченко.

Рыбальченко рассказал, что, планируя проект «Знание. Вики», общество «Знание» преследовало цель собрать достоверную и самую большую базу знаний. В ходе работы оказалось, что нужно расширять круг авторов для продвижения проекта вперёд.

«Должен отметить, что сегодня у нас есть большое количество энтузиастов, которые решили помогать, участвовать, делиться своими знаниями и проверять других. И это очень здорово, мы действительно благодарны каждому. У нас получилось собрать отличную команду», — сказал Рыбальченко.

Российское общество «Знание» запустили цифровую библиотеку «Знание. Вики» в работу в 2023 году.

Ранее, в апреле 2023 года, председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил заблокировать «Википедию». В феврале 2024 года помощник президента Владимир Мединский предложил не созидать «Знание. Вики» с нуля, а использовать данные из «Википедии».

В конце августа первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко анонсировал приём заявок в рамках просветительского проекта «Знание. Авторы».