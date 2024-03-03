Москва, 3 марта, 2024, 15:43 — ИА Регнум. В России могут заблокировать «Википедию» по новому закону о запрете популяризации VPN-сервисов. Об этом 3 марта заявил зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин в Telegram-канале.

IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press

«Википедию» могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN», — написал Горелкин.

Он отметил, что в «Википедии» есть целая статья, которая не просто описывает способы обхода блокировок, но и настоятельно рекомендует пользователям их применять.

Депутат обратил внимание, что у Роскомнадзора есть ещё целый ряд претензий к «Википедии», по многим из которых уже вынесены судебные решения.

По его словам, важно, чтобы решение о блокировке «Википедии» не вызвало резкого дискомфорта у пользователей. Он указал, что вся ценная информация, доступная на этом ресурсе, уже продублирована, приведена в соответствие с энциклопедическими нормами и размещена в рунете.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 марта вступил в силу запрет популяризации сервисов для обхода блокировок. Роскомнадзор наделён правом ограничения информации, рекламирующей средства обхода блокировок, такие как VPN-сервисы или прокси-серверы. Согласно указанным в приказе критериям, РКН начнёт блокировать сайты с информацией о способах обхода ограничений.

Помощник президента РФ Владимир Мединский 15 февраля заявил, что «Википедию» можно просто скопировать для портала «Знание. Вики», чтобы не плодить сущности. При этом он подчеркнул, что 99% статей в «Википедии» не вредны, они абсолютно нейтральны и даже интересны.

В июне 2023 года была запущена новая интернет-энциклопедия «Рувики». Её создатели отметили, что площадка предоставляет выверенные материалы. Автором статей может стать любой желающий, но только профессионалы смогут стать гарантом достоверности опубликованной информации.