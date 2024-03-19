Москва, 19 марта, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Таганский суд Москвы наложил штраф в размере 3 миллионов рублей на организацию Wikimedia Foundation за неудаление из интернет-энциклопедии «Википедия» запрещённой в России информации. Об этом во вторник, 19 марта, сообщили в пресс-службе суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Wikimedia Foundation, Inc назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3 миллионов рублей», — приводит «РИА Новости» текст сообщения.

При этом не уточняется, о размещении какой именно информации идёт речь.

Ранее «Википедию» неоднократно штрафовали в России за размещение запрещённой информации. Как передавало ИА Регнум, 13 апреля на Wikimedia Foundation наложили штраф в размере 2 миллионов рублей за неудаление фейков о Вооружённых силах России, а именно за отказ удалить ложные сведения о действия российской армии в Запорожской области. 20 апреля суд оштрафовал американскую компанию на 1,5 миллиона рублей за отказ удалить ложную информацию о специальной военной операции.

3 марта 2024 года заместитель председателя комитета Государственной думы по информационной политике Антон Горелкин заявил, что «Википедию» могут заблокировать в России по новому закону о запрете популяризации VPN. По его словам, в интернет-энциклопедии содержится информация о способах обхода блокировок. Также Горелкин обратил внимание на то, что у Роскомнадзора есть целый ряд претензий к «Википедии», по многим из которых вынесены судебные решения.