Москва, 22 ноября, 2024, 12:47 — ИА Регнум. В глобальной онлайн-энциклопедии «Википедия» появились статьи на разных языках о новейшей российской ракетной системе «Орешник».

Снимок с видео/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

Статьи появились на просторах сервиса в ночь на пятницу 22 ноября сразу на русском, украинском, английском, немецком и испанском языках.

В материале не приведены тактико-технические характеристики (ТТХ) этой ракеты, за исключением её скорости, которая составляет 2,5-3 км/с, о чём в ходе своего выступления заявил российский президент Владимир Путин.

В энциклопедии предположили, что данная ракета оснащена разделяющейся головной частью индивидуального наведения (РГЧ ИН), и сравнили её с уже известными советской РСД-10 «Пионер» и современной РС-26 «Рубеж». В статье уточняется, что в Киеве сперва приняли российский удар 21 ноября именно за атаку ракетой «Рубеж».

Как передавало ИА Регнум, ранее Путин выступил с обращением к личному составу Вооружённых сил и гражданам России по поводу атак западными ракетами по российской территории. Он подчеркнул, что цели, поставленные противником, достигнуты не были.

Глава государства также уточнил, что в ответ на эти действия российские войска нанесли 21 ноября комбинированный удар по объекту оборонно-промышленного комплекса Украины. Он отметил, что в боевых условиях была испытана одна из новейших ракетных систем средней дальности. По словам президента, в указанном случае речь шла о баллистической ракете в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которая получила название «Орешник».

22 ноября заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что минобороны США выразило обеспокоенность пуском Россией новой гиперзвуковой ракеты «Орешник».

В этот же день директор проекта противоракетной обороны в CSIS Том Карако заявил, что если «Орешник» действительно оснащён РГЧ ИН, то от его удара будет чрезвычайно сложно защититься.