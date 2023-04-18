Москва, 18 апреля, 2023, 13:16 — ИА Регнум. Планов по блокировке «Википедии» в России пока нет, сообщил 18 апреля журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Максут Шадаев

«Пока «Википедию» мы не блокируем, пока в планах такого нет», — заявил глава Минцифры.

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев 4 апреля предложил заблокировать «Википедию» за то, что в ней много недостоверной информации: «Надо как можно быстрее создать ей альтернативу и закрыть Википедию. Это идеологический, политизированный продукт».

Комментируя эту инициативу Фадеева, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что сначала нужно создать аналог «Википедии», и только после этого блокировать доступ к этому сайту.

О том, что «Википедия» не должна быть единственным источником информации, заявлял в минувшем году на встрече с гендиректором общества «Знание» Максимом Древалем президент Владимир Путин.

Суд в Москве 6 апреля оштрафовал компанию Wikimedia Foundation на 800 тысяч рублей за неисполнение ранее вынесенного судом постановления о том, что из «Википедии» должен быть удалён материал о запрещённой песне.