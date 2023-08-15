Москва, 15 августа, 2023, 18:35 — ИА Регнум. Власти РФ должны применить к Wikimedia более жёсткие системные меры, нежели штрафы, поскольку этот ресурс снова и снова игнорирует требования законодательства, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Артём Кирьянов. Об этом он заявил 15 августа корреспонденту ИА Регнум.

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Ранее стало известно, что суд Таганского района Москвы оштрафовал на 2 млн рублей фонд Wikimedia за неудаление двух фейковых статей из «Википедии» о специальной военной операции.

Как заметил по этому поводу Кирьянов, Россия по уже сложившейся традиции старается обеспечить платформам наиболее благоприятный режим для того, чтобы они соблюдали российское законодательство.

«При этом насчитываются уже десятки штрафов по одним и тем же основаниям, но мы всё же надеемся, что такая сдержанная позиция органов российской власти приведёт к тому, что платформы будут соблюдать российское законодательство в полном объёме. В том числе реагировать на сигналы о необходимости удаления противоправного контента», — сказал Кирьянов.

Он подчеркнул, что терпение российской власти небезгранично, и если систематическое игнорирование законов РФ будет наблюдаться и впредь, за этим могут последовать и другие решения. Например, речь может зайти об оборотных штрафах — то есть взысканиях от совокупного размера выручки компаний за год.

«Но даже это не всегда помогает», — посетовал Кирьянов.

Он подчеркнул, что российские власти не стремятся запретить работу иностранных онлайн-платформ или интернет-ресурсов.

«У нас есть задача обеспечить отображение информации в объективном ключе и не допустить искажения этой инфляции, которое наносит ощутимый вред гражданам РФ и вообще русскоязычным читателям», — подчеркнул парламентарий.

Он сказал, что Wikimedia в очередной раз дали время привести свой ресурс в соответствие с объективной картиной мира, выполнить требования российских властей, но всё это было проигнорировано.

«Поэтому, может быть, надо переходить к более жёстким системным реакциям, а также создавать российские ресурсы, которые могли бы заменить по контенту и охвату западные платформы», — подытожил Кирьянов.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ранее компанию Wikimedia Foundation оштрафовали на 1,5 млн рублей за отказ удалить ложную информацию о спецоперации. До этого мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia на 800 тысяч рублей за неудаление видео о зацепинге. В начале июня 2023 года московский мировой судебный участок оштрафовал компанию на 3 млн рублей за отказ удалить статью об украинских боевиках «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).