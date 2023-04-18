Москва, 18 апреля, 2023, 12:53 — ИА Регнум. Мировой судья судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал фонд Wikimedia на 800 тысяч рублей за неудаление видео о зацепинге из «Википедии», сообщили 18 апреля РИА Новости.

Cyber Trans Зацепинг

«Wikimedia Foundation, Inc [НКО, одним из проектов которой является «Википедия»] признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 13.41 КоАП РФ», — огласил судья Тимур Вахрамеев.

Компанию оштрафовали за отказ удалить статью о зацепинге и видеозапись, снятую с крыши поезда. Известно, что Роскомнадзор 13 раз уведомлял компанию об удалении информации, направленной на склонение несовершеннолетних к правонарушениям.

Как сообщало ИА REGNUM, Wikimedia Foundation оштрафовали 13 апреля в размере 2 млн рублей за неудаление фейков о российской армии. Прокуратура потребовала удалить из «Википедии» страницу «Российская оккупация Запорожской области». Организация признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ.

Владельцу «Википедии» 6 апреля назначили штраф в размере 800 тыс. рублей за неисполнение предыдущего решения суда об удалении материала о запрещённой песне — композиции группы «Психея».

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил 4 апреля закрыть «Википедию» из-за большого числа искажений политических и исторических фактов. По его словам, нужно как можно быстрее создать альтернативу и закрыть «Википедию».