Москва, 24 мая, 2023, 15:57 — ИА Регнум. В России появится аналог «Википедии», который будет называться «Рувики». Об этом 24 мая сообщил депутат Госдумы Антон Горелкин в своём Telegram-канале.

Пресс-служба А. В. Горелкина Антон Горелкин

«Объявлено о создании аналога «Википедии»… желаю «Рувики» успехов и буду внимательно следить за развитием этого проекта», — написал Горелкин.

Он добавил, что сайт будет размещаться на российских серверах и управляться российским юридическим лицом.

Как сообщало ИА Регнум, 4 апреля председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил заблокировать «Википедию» за то, что на ней много недостоверной информации. 18 апреля глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что планов по блокировке «Википедии» в России пока нет.

В августе 2022 года сайт ещё одного аналога «Википедии», электронной энциклопедии «Руниверсалис» перестал работать через несколько часов после анонса в СМИ.