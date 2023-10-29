Москва, 29 октября, 2023, 15:42 — ИА Регнум. Из результатов поиска нужно убрать «Википедию», которая превратилась в оружие информационной войны против России. Об этом 29 октября заявил депутат Госдумы Антон Горелкин в своём Тelegram-канале.

Lane Hartwell

Горелкин заявил, что поддерживает решение «Роскомнадзора» убрать из результатов поиска сайты зарубежных компаний, нарушающих требования закона «о приземлении».

«Считаю, что эти меры можно распространить ещё на одного нарушителя — «Википедию», которая уже давно перестала быть «свободной энциклопедией» и превратилась в оружие информационной войны против России», — написал он.

Депутат добавил, что российские альтернативы «Википедии» уже созданы и прекрасно работают: это «Руниверсалис» и «Рувики».

Горелкин отметил, что совокупно российские ресурсы не уступают «Википедии» в объёме информации и значительно превосходят её по качеству и достоверности.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил заблокировать «Википедию» за то, что на ней много недостоверной информации. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что планов по блокировке «Википедии» в России пока нет.

В июне запустили новую интернет-энциклопедию «Рувики». Её создатели отметили, что площадка предоставляет выверенные материалы. Автором статей может стать любой желающий, но только профессионалы смогут стать гарантом достоверности опубликованной информации.

В августе автономная некоммерческая организация «Интернет-энциклопедия Рувики» объявила о старте формата свободного редактирования энциклопедии. Она также объявила о первом конкурсе. Каждый желающий может написать до 15 статей для электронной энциклопедии.

В начале октября стало известно, что Президентская библиотека и «Рувики» договорились о долгосрочном партнёрстве. В рамках партнёрства библиотека предоставит «Рувики» доступ к электронным копиям документов из своего фонда. Это позволит расширить знания пользователей интернета в области истории, а также русского языка.