Вашингтон, 24 декабря, 2024, 15:51 — ИА Регнум. Американский миллиардер Илон Маск снова предложил заплатить $1 млрд онлайн-энциклопедии «Википедия», если её переименуют в «Хренопедию» (Dickipedia).

Sean Simmers/AP/TASS Илон Маск

Подписчики бизнесмена в соцсети X (бывш. Twitter) вспомнили, что он предлагал деньги за смену названия этой площадки в октябре 2023 года после критики за предвзятое отношение к подаче информации.

«Это правда. Предложение остаётся в силе», — ответил во вторник, 24 декабря, Маск.

Он также призвал прекратить жертвовать деньги онлайн-энциклопедии, пока там не начнут проводить сбалансированную редакционную политику.

Как передавало ИА Регнум, в марте московский суд наложил штраф в размере 3 млн рублей на организацию Wikimedia Foundation за то, что она не удалила из «Википедии» информацию, которую запрещено распространять в России. Её также дважды штрафовали в апреле 2023 года, на 2 млн и 1,5 млн рублей, за отказ удалить ложные данные о действиях ВС РФ в Запорожской области и фейки о специальной военной операции.

В России в июне 2023 года запустили аналог «Википедии» — «Рувики». В августе был открыт режим свободного редактирования материалов на новом сайте.