Москва, 7 декабря, 2024, 00:46 — ИА Регнум. Онлайн-энциклопедия «Википедия» опубликовала недостоверные данные о месте смерти академика РАН Евгения Велихова, не позволяя при этом внести коррективы в статью о нём. Об этом 6 декабря заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

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Он отметил, что в статье о Велихове говорится о его кончине в якобы турецком городе Мерсин, а не в Москве. Однако это не соответствует действительности, учёный умер в российской столице, а в Турции не был.

«Я попросил, чтобы соответствующие наши пресс-службы внесли коррективы, что это неправда… Исправили, и через минуту исправляется обратно. Ещё раз исправили, раза два-три исправляли, всё равно исправляют обратно», — уточнил Ковальчук на брифинге.

Президент Национального исследовательского центра призвал российские ведомства обратить внимание на распространение ложной информации интернет-энциклопедией.

Позднее «Википедия» всё же внесла исправления в статью, правда со ссылкой на заявление Михаила Ковальчука.

Как сообщало ИА Регнум, учёный в области термоядерного синтеза академик Российской академии наук Евгений Велихов скончался 5 декабря на 90-м году жизни. Он окончил физический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова по специальности «теоретическая физика». С 1961 года Велихов работал в Институте атомной энергии имени Курчатова. Он являлся одним из руководителей ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. В 2020 году его удостоили звания Герой Труда. Также академик был Героем Социалистического Труда, лауреатом Государственных премий СССР, Ленинской премии и Государственной премии РФ.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Велихова. Глава государства назвал смерть академика невосполнимой потерей для страны и отечественной науки. Путин отметил, что покойный был выдающимся учёным, новатором, подвижником, человеком, обладающим неограниченной творческой энергией. Кроме того, Велихов обладал высочайшим профессионализмом и огромным опытом, решал такие задачи, которые соответствовали колоссальному масштабу его личности, добавил президент РФ.