Мединский предложил скопипастить «Википедию»
Мединский предложил скопировать «Википедию» для портала «Знание. Вики»
Москва, 15 февраля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Чтобы не плодить сущности, «Википедию» можно просто скопировать для портала «Знание. Вики». Об этом 15 февраля заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, выступая на заседании российского общества «Знание».
Он отметил, что в «Википедии» около 70 миллионов статей на русском языке, поэтому при поиске она всегда вылезает первой. В то же время на портале «Знание. Вики» сейчас всего 22 тысячи статей.
«Мне кажется, сейчас время не созидать новый контент с нуля — это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту «Википедию», да и всё. Посмотреть, как можно сделать лучше», — сказал Мединский.
Он добавил, что можно также использовать портал История.рф, на котором десятки тысяч исторических статей, и «Рувики», где два миллиона статей.
При этом Мединский подчеркнул, что 99% статей в «Википедии» не вредны, они абсолютно нейтральны и даже интересны.
«Нас интересуют 1% статей, которые являются вражеской клеветой и жесточайше модерируются. И туда вы слова правды не вставите никогда, но это 1%. Зачем нам плодить сущности, как говорят философы?» — резюмировал помощник президента.
Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил заблокировать «Википедию» за то, что на ней много недостоверной информации.
Комментируя эту инициативу, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сначала нужно создать аналог «Википедии» и только после этого блокировать доступ к этому сайту.
Глава Минцифры Максут Шадаев, в свою очередь, отметил, что планов по блокировке «Википедии» в России пока нет.
В июне 2023 года была запущена новая интернет-энциклопедия «Рувики». Её создатели отметили, что площадка предоставляет выверенные материалы. Автором статей может стать любой желающий, но только профессионалы смогут стать гарантом достоверности опубликованной информации.