Москва, 15 февраля, 2024, 13:56 — ИА Регнум. Чтобы не плодить сущности, «Википедию» можно просто скопировать для портала «Знание. Вики». Об этом 15 февраля заявил помощник президента РФ Владимир Мединский, выступая на заседании российского общества «Знание».

Кирилл Кухмарь/ТАСС

Он отметил, что в «Википедии» около 70 миллионов статей на русском языке, поэтому при поиске она всегда вылезает первой. В то же время на портале «Знание. Вики» сейчас всего 22 тысячи статей.

«Мне кажется, сейчас время не созидать новый контент с нуля — это сложно догонять. Агрегировать и использовать чужой контент, скопипастить всю эту «Википедию», да и всё. Посмотреть, как можно сделать лучше», — сказал Мединский.

Он добавил, что можно также использовать портал История.рф, на котором десятки тысяч исторических статей, и «Рувики», где два миллиона статей.

При этом Мединский подчеркнул, что 99% статей в «Википедии» не вредны, они абсолютно нейтральны и даже интересны.

«Нас интересуют 1% статей, которые являются вражеской клеветой и жесточайше модерируются. И туда вы слова правды не вставите никогда, но это 1%. Зачем нам плодить сущности, как говорят философы?» — резюмировал помощник президента.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев предложил заблокировать «Википедию» за то, что на ней много недостоверной информации.

Комментируя эту инициативу, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что сначала нужно создать аналог «Википедии» и только после этого блокировать доступ к этому сайту.

Глава Минцифры Максут Шадаев, в свою очередь, отметил, что планов по блокировке «Википедии» в России пока нет.

В июне 2023 года была запущена новая интернет-энциклопедия «Рувики». Её создатели отметили, что площадка предоставляет выверенные материалы. Автором статей может стать любой желающий, но только профессионалы смогут стать гарантом достоверности опубликованной информации.