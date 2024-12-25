Москва, 25 декабря, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Википедию давно пора переименовать в «Хренопедию», как это предлагает сделать американский миллиардер Илон Маск, заявил президент Международной академии диджитал-коммуникации, доцент РУДН Андрей Яблонских в разговоре с ИА Регнум. По его мнению, от энциклопедии там уже ничего не осталось.

Global Look Press/Allison Robbert — Pool via CNP/Keystone Press Agency

Илон Маск 24 декабря подтвердил, что его предложение о переименовании онлайн-энциклопедии Википедия в «Хренопедию» всё ещё в силе. Первое предложение от Маска о смене названия поступило в октябре 2023 года.

«Я, наверное, полностью соглашусь с Илоном Маском, что давно уже можно переименовывать Википедию. Потому что от энциклопедии там не осталось ничего. Во-вторых, её действительно можно переименовать по причине того, что любой человек может написать любую глупость, и она будет сама опубликована»,— сообщил эксперт.

Специалист также считает, что не стоит забывать и эпизод, когда Википедия «похоронила» избранного президента США Дональда Трампа. «Онлайн-энциклопедия» опубликовала информацию о том, что Трамп умер, не убедившись в достоверности этой информации.

«Видимо, это одна из причин, по которой Маск, как сторонник Трампа в том числе, предложил переименовать, что вполне возможно, что вполне логично»,— уточнил Яблонских.

Эксперт заявил, что, с одной стороны, у Википедии якобы есть чёткие правила, чёткие требования. Принято считать, что Википедия не принимает определённые правки, потому что источник является недостоверным, находится в чёрном списке или по другим причинам, уточняет доцент. Но при этом существует и множество обратных примеров.

«Была девушка, которая создала около 1500 несуществующих исторических статей, связанных с историей России. Ну просто вот придумала, написала, вставила и всё. И это появилось в Википедии, соответственно. Наверное, кто-то в мире, когда готовит какую-то курсовую работу, может залезть, посмотреть и сказать, что вот в России, условно говоря, было так»,— рассказал Яблонских.

Эксперт призвал никогда не доверять тому, что написано в Википедии. По его словам, практически любую статью может отредактировать любой человек. Может внести в неё несуществующие факты, сослаться на какие-то источники, которые могут проверить, а могут и не сделать этого, заключил доцент.

Как передавало ИА Регнум, в марте московский суд наложил штраф в размере 3 млн рублей на организацию Wikimedia Foundation за то, что она не удалила из Википедии информацию, которую запрещено распространять в России. Её также дважды штрафовали в апреле 2023 года, на 2 млн и 1,5 млн рублей, за отказ удалить ложные данные о действиях ВС РФ в Запорожской области и фейки о специальной военной операции.

В России в июне 2023 года запустили аналог Википедии — «Рувики». В августе был открыт режим свободного редактирования материалов на новом сайте.